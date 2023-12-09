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ВСУ в ужасе: ВС РФ наращивает превосходство в беспилотниках над Украиной

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Силовые структуры

В украинских СМИ и соцсетях растет тревога по поводу увеличившегося применения российской армией ударных беспилотников.

ВСУ в ужасе: ВС РФ наращивает превосходство в беспилотниках над Украиной
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

За три месяца количество беспилотных атак значительно возросло, что вызвало беспокойство и критику в адрес Зеленского и командования ВСУ.

Украинские солдаты признают, что российские дроны стали ключевым фактором, влияющим на моральный дух в рядах ВСУ.

В российских СМИ регулярно появляются видео с применением ударных дронов, демонстрируя их эффективность. Военные эксперты предлагают использовать опыт Великой Отечественной в формировании подразделений FPV-дронов для эффективной защиты от угрозы беспилотных атак.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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