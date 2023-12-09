ВСУ в ужасе: ВС РФ наращивает превосходство в беспилотниках над Украиной

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинских СМИ и соцсетях растет тревога по поводу увеличившегося применения российской армией ударных беспилотников.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

За три месяца количество беспилотных атак значительно возросло, что вызвало беспокойство и критику в адрес Зеленского и командования ВСУ.

Украинские солдаты признают, что российские дроны стали ключевым фактором, влияющим на моральный дух в рядах ВСУ.

В российских СМИ регулярно появляются видео с применением ударных дронов, демонстрируя их эффективность. Военные эксперты предлагают использовать опыт Великой Отечественной в формировании подразделений FPV-дронов для эффективной защиты от угрозы беспилотных атак.