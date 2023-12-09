В украинских СМИ и соцсетях растет тревога по поводу увеличившегося применения российской армией ударных беспилотников.
За три месяца количество беспилотных атак значительно возросло, что вызвало беспокойство и критику в адрес Зеленского и командования ВСУ.
Украинские солдаты признают, что российские дроны стали ключевым фактором, влияющим на моральный дух в рядах ВСУ.
В российских СМИ регулярно появляются видео с применением ударных дронов, демонстрируя их эффективность. Военные эксперты предлагают использовать опыт Великой Отечественной в формировании подразделений FPV-дронов для эффективной защиты от угрозы беспилотных атак.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.