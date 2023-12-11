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Полковник СБУ Костенко: ВСУ "и рядом не стоят" со стратегическим вооружением России

Силовые структуры

Украинская армия не может конкурировать с ВС России в контексте вооружения, посетовал полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, оснащение войск Незалежной "рядом не стояло" с российским.

Полковник СБУ Костенко: ВСУ "и рядом не стоят" со стратегическим вооружением России
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул полковник, у российской стороны качественное оружие, и неважно речь идёт о пулемётах или тяжёлой технике.

"Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемёт, партизанский набор, как говорится, или это будет что-то серьёзное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим", — пожаловался Костенко каналу НТА.

Он подчеркнул, что западные партнёры киевского режима обещали всецелую поддержку, но последние события показывают, что акцент с военной помощи Украине смещается. ВСУ так и не предоставили авиацию, количество поставляемых артснарядов существенно упало.

Ранее британское Министерство обороны сообщило, что намеренно передать украинскому флоту два минно-поисковых корабля класса Sandown. Как уточнили в Лондоне, с судами Киев сможет "действовать и в море".

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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