Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен более 20 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России. Российским бойцам удалось выбить украинских националистов с их позиций под Артёмовском.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.