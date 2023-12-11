Минобороны РФ: десантники ВДВ выбили ВСУ с позиций под Артёмовском

Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен более 20 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России. Российским бойцам удалось выбить украинских националистов с их позиций под Артёмовском.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Штурм украинских позиций прошёл при поддержке тяжёлой техники и ударов беспилотников с воздуха.

В частности, в наступлении участвовали машины десанта БМД-2К-АУ.

"По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, в плен сдалось более 20 боевиков", — сообщили в МО РФ.