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Задержаны 11 подозреваемых в коррупции в правительстве Подмосковья

Силовые структуры » МВД

Задержаны 11 подозреваемых в коррупции в подмосковном правительстве, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области в понедельник.

Задержаны 11 подозреваемых в коррупции в правительстве Подмосковья
Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ярославской области

Среди них — сотрудники министерства социального развития и министерства инвестиций и промышленности Московской области. По версии следствия, с 2019 по 2023 годы они в составе организованной группы, как это обычно у них, коррупционеров, принято, получали взятки за выдачу квот на трудоустройство мигрантов. Наём одного гастарбайтера без надлежащего оформления всех положенных в таких случаях разрешений обходился работодателям в среднем в 12 тысяч рублей; за один раз выдавались квоты на 100-350 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 290, ч. 4 ст.291.1 и пп. "а, б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взяток и посредничество при даче взяток). Проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски дома и на работе у подозреваемых, в ходе которых было найдено много денег.

Силовую часть операции обеспечивало региональное подразделение Росгвардии. Всех задержанных посадили под домашний арест.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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