В одном из районных судов Красноярска по делу о подстрекательстве к убийству был приговорён Анатолий Быков, сообщает региональное ГСУ СК России. Речь идёт об планировании убийства Владимира Филиппова. Оно могло произойти в 1998 году. Таким образом, Быков приговорён к 20 годам заключения.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.