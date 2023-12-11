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В Красноярске предпринимателя осудили на 20 лет за убийство

Силовые структуры » МВД

В одном из районных судов Красноярска по делу о подстрекательстве к убийству был приговорён Анатолий Быков, сообщает региональное ГСУ СК России. Речь идёт об планировании убийства Владимира Филиппова. Оно могло произойти в 1998 году. Таким образом, Быков приговорён к 20 годам заключения.

В Красноярске предпринимателя осудили на 20 лет за убийство
Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

В ведомстве также приводится, что дочь потерпевшего получит сумму в размере 7 миллионов рублей.

ГСУ СК России по региону выявили, что все приведённые доказательства достаточны для вынесения соответствующего приговора Быкову.

Суд установил, что с 01 января по 18 июня 1998 года Быков действовал по мотивам личных неприязненных отношений, кроме того, он усилил влияние в криминальном мире, дал распоряжения лидеру в преступной среде для совершения убийства Филиппова.

Отмечается, что с 17 на 18 июня 1998 года около дома №187 на улице Тимошенкова в Красноярске двое мужчин выстрелили около шести раз в Филиппова.

Быков также был ранее осуждён за организацию убийства двух человек, а также за подстрекательство к наёмному убийству.

Другие обвиняемые в расправе над Филипповым в 2015 году получили свои приговоры.

Ранее мы сообщали о том, что отцу стрелявшей в брянской школе 14-летней девочки грозит до 17 лет лишения свободы. Несколькими годами раньше ему было предъявлено обвинение по статье о небрежном хранении оружия.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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