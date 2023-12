Your browser does not support the audio element.

На южном фланге Авдеевки российские военные сумели прорвать оборону ВСУ, расположенную севернее садового товарищества "Виноградники". ВС РФ успешно проникли на территорию города, о чём сообщил военный аналитик Борис Рожин.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.