Танкисты ВС России прорвали оборону ВСУ и зашли в Авдеевку при поддержке БМПТ "Терминатор-2"

2:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На южном фланге Авдеевки российские военные сумели прорвать оборону ВСУ, расположенную севернее садового товарищества "Виноградники". ВС РФ успешно проникли на территорию города, о чём сообщил военный аналитик Борис Рожин.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Пехота успешно прошла в заранее пробитый коридор, который был открыт бронегруппами и железобетонными танками БМПТ-72. Важную роль в этом играла военная разведка, предварительно обнаружившая и устранившая ключевые цели и наблюдательные пункты врага.

В публикации Telegram-канала "НгП раZVедка" говорится, что армия РФ пробила коридор, в который была успешно введена пехота.

"Огромный вклад в прорыв внесли наши железобетонные танкисты и БМПТ-72 (Терминатор-2), также весомое влияние оказала военная разведка", — говорится в публикации.

Действия ВС РФ стали для ВСУ полной неожиданностью. В условиях непогоды и плохой видимости украинские войска не смогли удержать свои позиции. В настоящее время наши бойцы расширяют зону прорыва в районе улицы Колосова, очищают вражеские позиции и приступают к закреплению.

Напомним, ранее эксперт журнала Bild* пришёл к выводу, что все российские войска проникли в Авдеевку в районе дач к югу от Красногоровки. Бывший полковник ВСУ Роман Свитан сделал неприятный прогноз, предупредив, что если ВСУ покинут город, то всю линию обороны на востоке ждёт крах.

*На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.