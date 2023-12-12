На южном фланге Авдеевки российские военные сумели прорвать оборону ВСУ, расположенную севернее садового товарищества "Виноградники". ВС РФ успешно проникли на территорию города, о чём сообщил военный аналитик Борис Рожин.
Пехота успешно прошла в заранее пробитый коридор, который был открыт бронегруппами и железобетонными танками БМПТ-72. Важную роль в этом играла военная разведка, предварительно обнаружившая и устранившая ключевые цели и наблюдательные пункты врага.
В публикации Telegram-канала "НгП раZVедка" говорится, что армия РФ пробила коридор, в который была успешно введена пехота.
"Огромный вклад в прорыв внесли наши железобетонные танкисты и БМПТ-72 (Терминатор-2), также весомое влияние оказала военная разведка", — говорится в публикации.
Действия ВС РФ стали для ВСУ полной неожиданностью. В условиях непогоды и плохой видимости украинские войска не смогли удержать свои позиции. В настоящее время наши бойцы расширяют зону прорыва в районе улицы Колосова, очищают вражеские позиции и приступают к закреплению.
Напомним, ранее эксперт журнала Bild* пришёл к выводу, что все российские войска проникли в Авдеевку в районе дач к югу от Красногоровки. Бывший полковник ВСУ Роман Свитан сделал неприятный прогноз, предупредив, что если ВСУ покинут город, то всю линию обороны на востоке ждёт крах.
*На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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