Под Авдеевкой против ВСУ начали воевать потомки знаменитых гуркхов

В программе "Военный субботник" донецкий военкор Марат Хайруллин сообщил о прибытии непальских добровольцев, которые заключили контракт с Минобороны РФ, под Авдеевкой. Эти кадровые военные составляют штурмовое подразделение 1-й Славянской бригады.

Фото: Минобороны РФ

Обучение бойцы проходили на одном из полигонов в ДНР. Непальские добровольцы происходят от знаменитых гуркхов. В сети есть видео, снятое ими во время учёбы, где они произносят слово "гуркхи". Также, следует отметить, что Росгвардия разработала инструкцию по уничтожению танков Abrams и техники НАТО.

Непальские гуркхи — легендарные воины служили в британской колониальной армии на протяжении нескольких столетий. Этот термин объединяет различные народности, проживающие в Непале и Тибете. Боевой клич гуркхов "Jai Mahakali, Ayo Gorkhali" переводится как "Слава Великой Кали, идут Гуркхи!"

Гуркхи доказали свою боевую эффективность, участвуя в Первой и Второй мировых войнах, а также во Флоклендском конфликте. Они славятся своей жёсткой дисциплиной и высоким боевым духом.