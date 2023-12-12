НАК: СБУ проводят вербовку маргинальной части россиян для поджогов

С начала года в России предотвратили 146 терактов и разоблачили 73 террористические организации, информацию приводит Национальный антитеррористический комитет (НАК) во вторник.

Фото: страница СБУ в facebook. com

Таким образом, силовые структуры предотвратили 228 преступлений террористической направленности, среди них — 146 терактов.

В НАК заявили, что деятельность 73 организаций была пресечена, также речь идёт о более 180 организованных групп, занимающихся незаконным оборотом оружия. Кроме того, было ликвидировано 146 подпольных мастерских по производству оружия. Сумма составила более 110 миллионов рублей. В НАК также упомянули о заблокированных счетах более 4 тысяч лиц, которые финансировали терроризм с украинской стороны.

Ранее сообщалось о том, что в Калининградской области задержали готовившего теракт диверсанта. Центр общественных связей ФСБ России передал, что 21-летний житель региона задержан по подозрению в организации поджогов на объектах транспортной инфраструктуры в 15 субъектах страны.