Совфед ужесточит ответственности за передачу телефонов в колонии

Совет Федерации 13 декабря принял два закона, ужесточающие административную и уголовную ответственности, которая предусматривается за передачу мобильных телефонов заключенным в колониях. Информация приводилась в трансляции на официальном сайте Совфеда.

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Первый закон внесёт изменения в статью 19.12 КоАП РФ. Таким образом, передача мобильных устройств заключенным и арестованным лицам будет предполагать штрафы от 25 до 50 тысяч рублей.

Второй закон дополнит Уголовный кодекс РФ нормами об ответственности для лиц, подвергшимся административному наказанию по статье КоАП. Штраф будет установлен в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, могут быть введены принудительные работы, а также лишение свободы до двух лет.

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