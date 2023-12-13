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Совфед ужесточит ответственности за передачу телефонов в колонии

Силовые структуры » МВД

Совет Федерации 13 декабря принял два закона, ужесточающие административную и уголовную ответственности, которая предусматривается за передачу мобильных телефонов заключенным в колониях. Информация приводилась в трансляции на официальном сайте Совфеда.

Совфед ужесточит ответственности за передачу телефонов в колонии
Фото: Wikipedia by Mr Savva is licensed under CC BY-SA 4.0

Первый закон внесёт изменения в статью 19.12 КоАП РФ. Таким образом, передача мобильных устройств заключенным и арестованным лицам будет предполагать штрафы от 25 до 50 тысяч рублей.

Второй закон дополнит Уголовный кодекс РФ нормами об ответственности для лиц, подвергшимся административному наказанию по статье КоАП. Штраф будет установлен в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, могут быть введены принудительные работы, а также лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось о том, что поджигатель автомобилей на Пулковском шоссе сядет в тюрьму на 2 года. Таким образом, прокуратура Московского района заявила о том, что поддерживает обвинение по уголовному делу, заведённому на Фёдора Чеснокова.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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