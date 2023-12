Совет Федерации 13 декабря принял два закона, ужесточающие административную и уголовную ответственности, которая предусматривается за передачу мобильных телефонов заключенным в колониях. Информация приводилась в трансляции на официальном сайте Совфеда.

Фото: Wikipedia by Mr Savva is licensed under CC BY-SA 4.0