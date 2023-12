Поджигатель автомобилей на Пулковском шоссе сядет в тюрьму на 2 года

Прокуратура Московского района заявила о том, что поддерживает обвинение по уголовному делу, заведённому на Фёдора Чеснокова. Таким образом, он обвиняется в поджоге, информирует TG-канал прокуратуры.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.