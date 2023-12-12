Поджигатель автомобилей на Пулковском шоссе сядет в тюрьму на 2 года

Прокуратура Московского района заявила о том, что поддерживает обвинение по уголовному делу, заведённому на Фёдора Чеснокова. Таким образом, он обвиняется в поджоге, информирует TG-канал прокуратуры.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что 17 мая, на парковке около 24 дома по Пулковскому шоссе, обвиняемый облил горючей жидкостью Mercedes-Benz. После этого бросил зажжённую спичку в сторону автомобиля. Поджигатель скрылся с места преступления.

Пожар задел припаркованные Volkswagen Tiguan, а также на BMW Х5. После этого все три иномарки сгорели полностью.

Чесноков объявлен виновным по решению суда. Он будет заключен на срок 2 года и 1 месяц в колонии.

Ранее сообщалось о том, что в Ростове на 5 лет посадили в тюрьму украинку за помощь группировке "Айдар"*. Она обвиняется по статье 205.4 ("Участие в террористическом сообществе") УК РФ.