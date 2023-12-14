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Глава KMZ: на испытания в зону ВСО направят первый морской дрон

Силовые структуры

Первый наводный российский дрон-катер отправят в зону спецоперации для испытаний, сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко. Техника не предполагает наличие экипажа на борту.

Глава KMZ: на испытания в зону ВСО направят первый морской дрон
Фото: Вадим Савицкий

Согласно информации, "ББКН "Одуванчик" — быстроходный безэкипажный катер-носитель, отправят бойцам СВО на испытания в зоне боевых действий в ближайшее время.

"Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО", — пояснил Даниленко РИА Новости.

Управляющий директор холдинга пояснил, что до конца года предприятие должно построить ещё 10 единиц такой техники. Вся она также пройдёт испытания в зоне спецоперации.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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