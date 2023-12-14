Первый наводный российский дрон-катер отправят в зону спецоперации для испытаний, сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко. Техника не предполагает наличие экипажа на борту.
Согласно информации, "ББКН "Одуванчик" — быстроходный безэкипажный катер-носитель, отправят бойцам СВО на испытания в зоне боевых действий в ближайшее время.
"Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО", — пояснил Даниленко РИА Новости.
Управляющий директор холдинга пояснил, что до конца года предприятие должно построить ещё 10 единиц такой техники. Вся она также пройдёт испытания в зоне спецоперации.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.