Глава KMZ: на испытания в зону ВСО направят первый морской дрон

Первый наводный российский дрон-катер отправят в зону спецоперации для испытаний, сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко. Техника не предполагает наличие экипажа на борту.

Фото: Вадим Савицкий

Согласно информации, "ББКН "Одуванчик" — быстроходный безэкипажный катер-носитель, отправят бойцам СВО на испытания в зоне боевых действий в ближайшее время.

"Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО", — пояснил Даниленко РИА Новости.

Управляющий директор холдинга пояснил, что до конца года предприятие должно построить ещё 10 единиц такой техники. Вся она также пройдёт испытания в зоне спецоперации.