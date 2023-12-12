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Кнутов назвал проблемы ВСУ на левом берегу Днепра

1:24
Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт и директор войск Музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, с какими проблемами украинские войска сталкиваются на левом берегу Днепра. По его словам, именно через левый Днепр Вооружённые силы Украины планируют получить контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Кнутов назвал проблемы ВСУ на левом берегу Днепра
Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

"Херсонское направление [президент Украины Владимир - ред.] Зеленский продолжает рассматривать как стратегически важное. Он считает, что если увеличить плацдарм и перебросить там войска, то появится перспектива движения на Крым, там по прямой чуть ли не 80 километров, а по левому берегу Днепра до Запорожской атомной электростанции, которую он обещал Западу захватить еще год назад", — поделился мнением военный аналитик. Его слова приводит портал Lenta.ru.

Кроме того, Кнутов обратил внимание на то, что для ВСУ ситуация на левом берегу Днепра остаётся страшной: днём российские военнослужащие разносят позиции противника, в результате чего в живых остаются 20-30 человек, а ночью ВСУ снова переправляют в тот район порядка сотни военнослужащих на катерах и других плавсредствах. В итоге история повторяется. Подобные действия Кнутов охарактеризовал как "мясорубка".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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