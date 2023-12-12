Кнутов назвал проблемы ВСУ на левом берегу Днепра

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный эксперт и директор войск Музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, с какими проблемами украинские войска сталкиваются на левом берегу Днепра. По его словам, именно через левый Днепр Вооружённые силы Украины планируют получить контроль над Запорожской атомной электростанцией.

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"Херсонское направление [президент Украины Владимир - ред.] Зеленский продолжает рассматривать как стратегически важное. Он считает, что если увеличить плацдарм и перебросить там войска, то появится перспектива движения на Крым, там по прямой чуть ли не 80 километров, а по левому берегу Днепра до Запорожской атомной электростанции, которую он обещал Западу захватить еще год назад", — поделился мнением военный аналитик. Его слова приводит портал Lenta.ru.

Кроме того, Кнутов обратил внимание на то, что для ВСУ ситуация на левом берегу Днепра остаётся страшной: днём российские военнослужащие разносят позиции противника, в результате чего в живых остаются 20-30 человек, а ночью ВСУ снова переправляют в тот район порядка сотни военнослужащих на катерах и других плавсредствах. В итоге история повторяется. Подобные действия Кнутов охарактеризовал как "мясорубка".