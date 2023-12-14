Бойцы "Запада" уничтожили ударами "Мста-С" технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики понесли серьёзные потери на Купянском направлении после чётких ударов танковой армии группировки войск "Запад" расчётами САУ "Мста-С", сообщили в Минобороны России.

Фото: mil.ru

Противник лишился бронированной техники и части личного состава.

"Военнослужащие артиллерийской батареи огнём из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 противника", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Попытки врага продвинуться в направлении заметили с помощью разведывательных дронов. Бойцы передали координаты в командный пункт.