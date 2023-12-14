Росгвардия изъяла порядка 80 единиц оружия в Зауралье в ноябре

Росгвардии по Курганской области в ноябре провела более 470 проверок владельцев оружия. Таким образом, было выявлено 20 нарушений, по ним составили административные материалы. У сотрудников было изъято 80 единиц оружия, сдано более 40 единиц.

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Нарушение сроков обращения за продлением разрешения на оружие является самым распространённым нарушением. В Росгвардии напомнили, что разрешение нужно продлять за месяц до завершения срока действия документа. Многие пользователи забывают это сделать вовремя. Кроме того, в ЛНР установлены факты несоблюдения правил хранения оружия.

В Росгвардии также напомнили, что оружие и боеприпасы должны храниться в железном ящике, также рекомендуется хранить оружие и патроны к нему под замком. Кроме того, не допускается небрежное хранение оружия, или ношение оружия в состоянии опьянения. Во время перевозки оружие должно быть разряжено.

Ранее сообщалось о том, что двоих россиян впервые лишили гражданства РФ за преступления. Мера была принята в отношении двух приезжих мужчин, которые были привлечены к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ.