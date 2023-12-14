Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин ответил на вопрос о СВО: "Ну зачем нам мобилизация?"
Националистическую литературу нашли в детской библиотеке Волновахи
Филипп Киркоров снова оскорбил журналистку
Канапе на шпажках из сочного ананаса и креветок: как готовить
Бывший осуждённый за расправу над детьми Оглобляк рассказал, что участвовал в СВО для искупления вины
В 2023 году десять партнерских программ хакеров обманывали россиян
Производители шоколада предупредили о его сильном подорожании
МОК сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр до шести
Reuters: Индийский океан может стать ахиллесовой пятой Китая в войне за Тайвань

Росгвардия изъяла порядка 80 единиц оружия в Зауралье в ноябре

Силовые структуры » МВД

Росгвардии по Курганской области в ноябре провела более 470 проверок владельцев оружия. Таким образом, было выявлено 20 нарушений, по ним составили административные материалы. У сотрудников было изъято 80 единиц оружия, сдано более 40 единиц.

Росгвардия изъяла порядка 80 единиц оружия в Зауралье в ноябре
Фото: архив

Нарушение сроков обращения за продлением разрешения на оружие является самым распространённым нарушением. В Росгвардии напомнили, что разрешение нужно продлять за месяц до завершения срока действия документа. Многие пользователи забывают это сделать вовремя. Кроме того, в ЛНР установлены факты несоблюдения правил хранения оружия.

В Росгвардии также напомнили, что оружие и боеприпасы должны храниться в железном ящике, также рекомендуется хранить оружие и патроны к нему под замком. Кроме того, не допускается небрежное хранение оружия, или ношение оружия в состоянии опьянения. Во время перевозки оружие должно быть разряжено.

Ранее сообщалось о том, что двоих россиян впервые лишили гражданства РФ за преступления. Мера была принята в отношении двух приезжих мужчин, которые были привлечены к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
РФ и РБ готовит "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
В Киеве раскрыли последствия мощной ракетной атаки
В Киеве раскрыли последствия мощной ракетной атаки
Последние материалы
Канапе на шпажках из сочного ананаса и креветок: как готовить
Бывший осуждённый за расправу над детьми Оглобляк рассказал, что участвовал в СВО для искупления вины
В 2023 году десять партнерских программ хакеров обманывали россиян
Производители шоколада предупредили о его сильном подорожании
МОК сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр до шести
Reuters: Индийский океан может стать ахиллесовой пятой Китая в войне за Тайвань
ГУР Украины взяла на себя ответственность за налёт дронов на РФ
Baza: ВСУ пытались атаковать воинские части ВС РФ в Подмосковье
РБК: Предвыборный штаб Путина откроют в Гостином дворе
Неожиданно: чай надо заваривать в холодной воде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников