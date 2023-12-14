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Business Insider: в ВСУ заявили, что Россия в семь раз превосходит Украину по количеству дронов

0:57
Силовые структуры » Военные новости

На один украинский дрон приходится семь дронов РФ. Отмечается, что ВСУ отстаёт от России в гонке дронов. Такое заявление сделал командир роты "Ахиллес" 92-й отдельной аэромобильной бригады Юрий Федоренко. Его цитирует Business Insider (BI).

Business Insider: в ВСУ заявили, что Россия в семь раз превосходит Украину по количеству дронов
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Кроме того, Федоренко отметил, что из-за разницы в численности техники ВСУ экономят дроны, а также используют их только в том случае, если на то есть цель. Он также выразил точку зрения, что российские войска могут "работать последовательно", а дроны с видом от первого лица летают в воздушном пространстве Украины, чтобы найти цель.

Ранее сообщалось о том, что Столтенберг признал разочарование НАТО контрнаступлением Украины. В четверг он провёл совместную с новым премьером Словакии Робертом Фицо пресс-конференцию в Брюсселе.

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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