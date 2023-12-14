На один украинский дрон приходится семь дронов РФ. Отмечается, что ВСУ отстаёт от России в гонке дронов. Такое заявление сделал командир роты "Ахиллес" 92-й отдельной аэромобильной бригады Юрий Федоренко. Его цитирует Business Insider (BI).
Кроме того, Федоренко отметил, что из-за разницы в численности техники ВСУ экономят дроны, а также используют их только в том случае, если на то есть цель. Он также выразил точку зрения, что российские войска могут "работать последовательно", а дроны с видом от первого лица летают в воздушном пространстве Украины, чтобы найти цель.
Ранее сообщалось о том, что Столтенберг признал разочарование НАТО контрнаступлением Украины. В четверг он провёл совместную с новым премьером Словакии Робертом Фицо пресс-конференцию в Брюсселе.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.