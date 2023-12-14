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"Их права должны быть восстановлены": Путин отметил важность равной поддержки бойцов ЧВК "Вагнер" и участников боевых действий

1:00
Силовые структуры

Бойцы ЧВК "Вагнер" и участники боевых действий должны иметь равные права, льготы и поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

"Их права должны быть восстановлены": Путин отметил важность равной поддержки бойцов ЧВК "Вагнер" и участников боевых действий
Фото: kremlin.ru

По его словам, и те и другие защищают честь Родины и рискуют ради нее жизнями. Поэтому они должны одинаково поддерживаться государством и иметь равные возможности.

"Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий", — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что работа в этом направлении уже ведется, и она будет сделана даже если придется менять закон:

"В этом нет никаких сомнений. Это моя абсолютно принципиальная позиция, нужно это сделать. Минобороны это знает, правительство это знает. Если нужно внести изменения в закон, это будет сделано".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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