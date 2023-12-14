"Их права должны быть восстановлены": Путин отметил важность равной поддержки бойцов ЧВК "Вагнер" и участников боевых действий

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы ЧВК "Вагнер" и участники боевых действий должны иметь равные права, льготы и поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Фото: kremlin.ru

По его словам, и те и другие защищают честь Родины и рискуют ради нее жизнями. Поэтому они должны одинаково поддерживаться государством и иметь равные возможности.

"Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий", — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что работа в этом направлении уже ведется, и она будет сделана даже если придется менять закон: