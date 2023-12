Your browser does not support the audio element.

В Министерстве обороны РФ не раскрывают точную численность украинских военнопленных, как и их места содержания. Однако, согласно данным западных военных аналитиков, численность солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые сегодня находятся в плену у российской армии, может составлять до 20-25 тысяч человек.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.