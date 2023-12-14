Боевики ВСУ сдаются российской армии сразу после мобилизации

1:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Министерстве обороны РФ не раскрывают точную численность украинских военнопленных, как и их места содержания. Однако, согласно данным западных военных аналитиков, численность солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые сегодня находятся в плену у российской армии, может составлять до 20-25 тысяч человек.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

При этом, как пишет издание "Аргументы и факты", в последнее время украинские военнослужащие сдаются в плен Вооружённым силам (ВС) РФ добровольно и даже "целыми подразделениями". Один из таких случаев связан с украинским военным, который перешёл на российскую сторону по совету своего брата. Тот служит в российской армии и находится в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом изданию рассказал сам военнопленный Станислав Гринченко.

По словам солдата ВСУ, он попал под мобилизацию в конце августа в городе Краматорске, после чего проходил обучение в учебном центре в Днепропетровской области. В конце ноября его подразделение вывели на позиции, и через пару дней Гринченко оказался в плен у ВС РФ.

"Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию я вышел на эту частоту, чтобы сдаться в плен. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте. И после обстрела мы покинули позиции и сдались в плен", — поделился украинский военнопленный.

Как добавили в российском военном ведомстве, теперь боец хочет получить российское гражданство и вместе с братом проходить службу в рядах ВС РФ.