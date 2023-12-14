Минобороны России опубликовало кадры работы боевого расчета ПТРК «Фагот» в зоне СВО

Министерство обороны России кадры работы боевого ПТРК «Фагот» в зоне СВО. Информацию об этом приводит ТАСС.

Фото: mil.ru

Отмечается, что российские войска поразили огневую точку ВСУ, которая препятствовала передвижению российских групп штурмовиков по направлению к Артёмовску.

ВСУ заявили о том, что было выявлено разведывательное подразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.

Оборонное ведомство также сообщило ТАСС, что координаты цели были переданы расчету, поразившему огневую точку в расстоянии около двух километров.