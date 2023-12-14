Министерство обороны России кадры работы боевого ПТРК «Фагот» в зоне СВО. Информацию об этом приводит ТАСС.
Отмечается, что российские войска поразили огневую точку ВСУ, которая препятствовала передвижению российских групп штурмовиков по направлению к Артёмовску.
ВСУ заявили о том, что было выявлено разведывательное подразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.
Оборонное ведомство также сообщило ТАСС, что координаты цели были переданы расчету, поразившему огневую точку в расстоянии около двух километров.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.