Военкор Коц рассказал о специфике боёв на островах и в пойме Днепра

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Военный корреспондент Александр Коц рассказал, как устроена специфика боев на островах, а также в пойме Днепра. По его словам, решающее значение имеют густая растительность, а также плотный кустарник.

Фото: Telegram-канал Александра Коца

Причём, по словам военного журналиста, актуальны вышеперечисленные вещи даже зимой. В связи с этим боевики морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) устраивают наблюдательные посты в виде замаскированных в кустарнике лежек. Уже впоследствии по ним отрабатывают российские военные из бронетранспортёров (БТР).

"Когда нашим наблюдателям удается выявлять их с помощью тепловизоров, мотострелки 3-го батальона, 28-го полка, 70-й дивизии наносят удар с помощью БТР, используя скорость и манёвренность, и стрельбу с закрытых огневых позиций, чтоб не попасть под огонь вражеской артиллерии с того берега", — пояснил Коц.

При этом военкор также обратил внимание на то, что при такой стрельбе неприятель не успевает выявить и навестись на цель. К тому же, подобную работу российские военнослужащие проводят ночью.