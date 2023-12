Следственный комитет России (СКР) собирается внести изменения в закон, согласно которому можно будет лишать российского гражданства за подготовку покушения или за покушение, как и за совершение любого умышленного тяжелого, как и особо тяжкое преступление. Соответствующую информацию приводит "Лента.ру", делая ссылку на СКР.

