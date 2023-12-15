СКР предложил лишать гражданства за тяжкие и особо тяжкие преступления

Следственный комитет России (СКР) собирается внести изменения в закон, согласно которому можно будет лишать российского гражданства за подготовку покушения или за покушение, как и за совершение любого умышленного тяжелого, как и особо тяжкое преступление. Соответствующую информацию приводит "Лента.ру", делая ссылку на СКР.

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На текущий момент известно, что это разрешается делать за отдельные виды преступлений. Изнасилование входит в список преступлений, за которые могут лишить гражданства.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинске суд лишил гражданства двух иностранцев за уклонение от воинской обязанности. Речь идёт о двоих людях приехавших из стран ближнего зарубежья.