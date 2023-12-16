Пленный боец ВСУ Сергей Пацюк рассказал, что никогда в жизни не держал автомат, пока не попал на фронт. Признание украинского военного попало на видео, которое было опубликовано Минобороны РФ.
Пасюк рассказал, что его мобилизовали против его воли и сразу после этого бросили в центр боевых действий.
Военный отметил, что сдался в плен добровольно, потому что хочет остаться в живых.
"Я хочу жить. Не хочу ехать сейчас домой, потому что там небезопасно. Меня обратно заберут на войну. Я хотел бы попасть домой только после завершения войны", — сказал Пасюк.
Украинский военный добавил, что Киеву не светит победа в конфликте, потому что его армия совершенно не подготовлена. А призывников бросают в пекло "как расходный материал", добавил боец.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.