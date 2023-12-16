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Пленный боец ВСУ признался, что впервые взял в руки автомат, когда попал на фронт

0:53
Силовые структуры

Пленный боец ВСУ Сергей Пацюк рассказал, что никогда в жизни не держал автомат, пока не попал на фронт. Признание украинского военного попало на видео, которое было опубликовано Минобороны РФ.

Пленный боец ВСУ признался, что впервые взял в руки автомат, когда попал на фронт
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Пасюк рассказал, что его мобилизовали против его воли и сразу после этого бросили в центр боевых действий.

Военный отметил, что сдался в плен добровольно, потому что хочет остаться в живых.

"Я хочу жить. Не хочу ехать сейчас домой, потому что там небезопасно. Меня обратно заберут на войну. Я хотел бы попасть домой только после завершения войны", — сказал Пасюк.

Украинский военный добавил, что Киеву не светит победа в конфликте, потому что его армия совершенно не подготовлена. А призывников бросают в пекло "как расходный материал", добавил боец.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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