По словам пленного бойца ВСУ Антона Маскина, украинская армия испытывает острый снарядный голод. В качестве примера боец привёл отдельную механизированную бригаду, в которой проходил службу.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0