Украинский военнопленный связал большие потери ВСУ со снарядным голодом

По словам пленного бойца ВСУ Антона Маскина, украинская армия испытывает острый снарядный голод. В качестве примера боец привёл отдельную механизированную бригаду, в которой проходил службу.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

На видео, размещённом Минобороны РФ, боец рассказал, что начал службу в мае 2022 года. После обучения на инженера Маскин попал на территорию, которая контролировалась и обстреливалась российскими военными. Боец решил сдаться в плен вместе со своими сослуживцами.

Маскин рассказал об огромных потерях, которые понёс его батальон. По мнению военнослужащего, причиной такой ситуации мог стать снарядный голод, от которого страдают украинские бойцы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Запорожье потерпела огневое поражение украинская бригада.