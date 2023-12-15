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Украинский военнопленный связал большие потери ВСУ со снарядным голодом

Силовые структуры

По словам пленного бойца ВСУ Антона Маскина, украинская армия испытывает острый снарядный голод. В качестве примера боец привёл отдельную механизированную бригаду, в которой проходил службу.

Украинский военнопленный связал большие потери ВСУ со снарядным голодом
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

На видео, размещённом Минобороны РФ, боец рассказал, что начал службу в мае 2022 года. После обучения на инженера Маскин попал на территорию, которая контролировалась и обстреливалась российскими военными. Боец решил сдаться в плен вместе со своими сослуживцами.

Маскин рассказал об огромных потерях, которые понёс его батальон. По мнению военнослужащего, причиной такой ситуации мог стать снарядный голод, от которого страдают украинские бойцы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Запорожье потерпела огневое поражение украинская бригада.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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