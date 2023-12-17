Оставившему просьбу на стене в Марьинке российскому бойцу Роману Рудакову было 22 года

Оставившему последнюю просьбу на стене в Марьинке бойцу Роману Рудакову было 22 года. Видеосюжет, опубликованный на канале "Военкоры русской весны" (РВ), пролил свет на эту историю. В записи Рудаков объяснил, что явился в военкомат, потому что считает своим долгом защищать родину.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Либо они, либо мы. Если никто не будет защищать, [враги] уже здесь будут", — сказал боец.

Выяснилось, что Рудаков родился в декабре 2001 года. Только через три месяца после окончания срочной службы он отправился в зону специальной военной операции.

Узнали об этой истории в ночь на 17 декабря, когда при зачистке Марьинки на Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили просьбу российского бойца на стене одного из домов. В своём послании Рудаков из Батайска просил тех, кто его найдёт, позаботиться о его матери, сестре и брате. Рядом с записью было обнаружено девять тел. По информации от военкоров, российская атакующая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и оказалась окружённой. Бравые солдаты сохранили оборону до последней пули.