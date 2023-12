Оставившему последнюю просьбу на стене в Марьинке бойцу Роману Рудакову было 22 года. Видеосюжет, опубликованный на канале "Военкоры русской весны" (РВ), пролил свет на эту историю. В записи Рудаков объяснил, что явился в военкомат, потому что считает своим долгом защищать родину.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.