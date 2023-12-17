Ракета "Кинжал" уничтожила высокопоставленных офицеров НАТО в Хмельницкой области

На Украине были уничтожены 28 высокопоставленных офицеров ВСУ и 12 офицеров НАТО. Их ликвидировали с помощью русских гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщил неназванный источник.

Фото: Kremlin.ru

Речь идёт о налёте на аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области, который состоялся 14 декабря. Акт уничтожения, якобы, произошёл в момент прилёта "Кинжалов" на аэродроме, где в бункере находились офицеры из Украины, Польши и Чехии. Никто из них не выжил.

"СБУ скрывает информацию, в районе даже отключена сотовая связь", — сообщает Украина. ру.

Официального подтверждения данной информации ни от одной из сторон пока не получено.