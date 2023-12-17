На Украине были уничтожены 28 высокопоставленных офицеров ВСУ и 12 офицеров НАТО. Их ликвидировали с помощью русских гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщил неназванный источник.
Речь идёт о налёте на аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области, который состоялся 14 декабря. Акт уничтожения, якобы, произошёл в момент прилёта "Кинжалов" на аэродроме, где в бункере находились офицеры из Украины, Польши и Чехии. Никто из них не выжил.
"СБУ скрывает информацию, в районе даже отключена сотовая связь", — сообщает Украина. ру.
Официального подтверждения данной информации ни от одной из сторон пока не получено.
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