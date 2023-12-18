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Сальдо: ВСУ стали чаще применять FPV-дроны по гражданской инфраструктуре и населению

0:58
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активно наносить удары с помощью FPV-дронов по гражданской инфраструктуре и мирному населению, следует из заявления руководителя Херсонской области Владимира Сальдо.

Сальдо: ВСУ стали чаще применять FPV-дроны по гражданской инфраструктуре и населению
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По его словам, речь идёт о "варварском уроне", поскольку украинские боевики осуществляют "охоту" даже на мотоциклистов и велосипедистов из числа гражданского населения. Главная задача Киева — показать, что ВСУ ещё на что-то способны, сообщил Сальдо в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул глава Херсонской области, власти Украины стремятся сформировать иллюзорное представление об успешных действиях ВСУ.

Ранее Сальдо заявил, что Киев ставил перед украинскими боевиками первостепенную задачу по разрушению Каховской гидроэлектростанции. Украинское руководство пыталось лишить ВС России транспортного узла, пояснил политик.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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