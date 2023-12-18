Перед боевиками ВСУ стояла первостепенная задача — разрушить Каховскую ГЭС, чтобы лишить российскую сторону транспортного узла, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ВСУ специально били ракетами в одну точку Каховской ГЭС.
"По её конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра", — пояснил Сальдо РИА Новости.
В итоге "критическая точка" не выдержала нагрузки и плотина рухнула. По словам губернатора, только потом вместе с выходом воды обрушились все обслуживающие узлы гидроэлектростанции — машинный отдел, технические объекты и прочее.
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