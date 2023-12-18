Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили силы ВСУ в 113 районах ведения СВО

Вооружённые силы России ударили по командно-наблюдательному пункту Национальной гвардии Украины. Информацию об этом приводит 18 декабря Минобороны России.

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Отмечается, что командный пункт, который был атакован ВС РФ, расположен около населенного Серебрянки (ДНР). В пункте находился штаб 1-й бригады оперативного назначения.

Кроме того, авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили силы ВСУ в 113 районах ведения СВО. Также отмечается, что за сутки российские ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ в нескольких районах, где проводятся боевые действия. Обезврежены два снаряда HIMARS, сообщает Минобороны.

Ранее Политолог Казаков заявил, что ВСУ изматывает передислокация российских войск. По его словам, всё дело в наступательных действиях, которые предпринимают бойцы Вооружённых сил РФ. Уточняется, что их российская армия ведёт от Каховского водохранилища до Купянска.