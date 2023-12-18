ВС РФ подбили немецкий танк Leopard 2 и уничтожили 60 боевиков ВСУ в зоне СВО

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России подбили немецкий танк Leopard 2 на Купянском направлении в зоне специальной военной операции на Украине.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как проинформировали в Министерстве обороны РФ, кроме того, российская армия ликвидировала три вражеских боевых машины пехоты, а также уничтожила 60 человек личного состава боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые машины пехоты", — значится в заявление пресс-службы российского военного ведомства.

Вдобавок, отмечается, что ВС РФ уничтожили два бронетранспортёра и САУ "Гвоздика" неприятеля. Помимо этого, потери ВСУ на Донецком направлении в зоне спецоперации составили до 190 военнослужащих.