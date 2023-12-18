Бойцы Вооружённых сил (ВС) России подбили немецкий танк Leopard 2 на Купянском направлении в зоне специальной военной операции на Украине.
Как проинформировали в Министерстве обороны РФ, кроме того, российская армия ликвидировала три вражеских боевых машины пехоты, а также уничтожила 60 человек личного состава боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые машины пехоты", — значится в заявление пресс-службы российского военного ведомства.
Вдобавок, отмечается, что ВС РФ уничтожили два бронетранспортёра и САУ "Гвоздика" неприятеля. Помимо этого, потери ВСУ на Донецком направлении в зоне спецоперации составили до 190 военнослужащих.
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