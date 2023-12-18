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Военная хроника: за 48 часов ВС РФ взяли множество пленных под Артёмовском

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Силовые структуры » Военные новости

За последние 48 часов бойцы Вооружённых сил (ВС) России взяли множество украинских боевиков в плен под Артёмовском. Как пишет издание "Военная хроника", российским войскам удалось значительно продвинуться на данном направлении в зоне специальной военной операции на Украине.

Военная хроника: за 48 часов ВС РФ взяли множество пленных под Артёмовском
Фото: ru.sputnik.kg

В частности, в районе вражеских опорников в районе Ивановского (Красного) им удалось взять в плен несколько украинских солдат. Сюда украинские формирования "откатились" после того, как РФ взяла Артёмовск под свой полный контроль.

По имеющимся у обозревателей издания сведениям, количество сдавшихся в плен боевиков Вооружённых сил Украины перевалило за 70. Причём, среди пленённых зафиксированы как кадровые украинские солдаты, так и мобилизованные. Отмечается, что украинских солдат на позициях не хватает, что "упираться и погибать" никто не хочет.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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