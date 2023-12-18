Израиль объяснил расправу над освобождёнными из плена ХАМАС заложниками

Представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн рассказал о гибели трёх заложников. Они были убиты военными, говорится в сообщении официального представителя офиса премьера Израиля Ариэля Бульштейна, на который ссылается РБК.

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"Видимо, сумели самостоятельно освободиться из плена" - приводится в сообщении.

Отмечается, что инцидент в настоящее время проверяется. Требуется установление того, что именно сработало неправильно, а также понимание того, возможно ли будет в будущем избежать подобные инциденты.

Бульштейн отметил, что освобождение может быть осуществлено только в рамках проведения военных действий по ликвидации угрозы терроризма, а также по ликвидации организаций ХАМАС / «Исламский джихад»* (запрещена в РФ) на территории Сектора Газа.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ (Армия Обороны Израиля) в своём Telegram-канале сообщила об обнаружении в доме одного из бойцов ХАМАС в секторе Газа свыше 1,3 миллиона долларов.