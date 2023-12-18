Сергей Шойгу поручил исполнить последнюю волю погибшего в Марьинке Рудакова

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выдал поручение выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке военнослужащего Вооруженных сил России Романа Рудакова, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны.

Фото: wikimedia.org by kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

По информации ведомства, Сергей Кужугетович поручил позаботиться о матери, сестре и брате ушедшего бойца. Российский военнослужащий оставил запись на стене дома в Марьинке, где он принимал участие в боевых действиях. Надпись была обнаружена в ходе штурма населенного пункта Марьинка российскими военными.

Ранее сообщалось, что учительница бойца Рудакова, оставившего послание в Марьинке, призналась, что он переживал за брата.