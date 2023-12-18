Глава Минобороны России Сергей Шойгу выдал поручение выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке военнослужащего Вооруженных сил России Романа Рудакова, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны.
По информации ведомства, Сергей Кужугетович поручил позаботиться о матери, сестре и брате ушедшего бойца. Российский военнослужащий оставил запись на стене дома в Марьинке, где он принимал участие в боевых действиях. Надпись была обнаружена в ходе штурма населенного пункта Марьинка российскими военными.
Ранее сообщалось, что учительница бойца Рудакова, оставившего послание в Марьинке, призналась, что он переживал за брата.
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