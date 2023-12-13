Военкор Коц: ВС РФ взяли под контроль Марьинку

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские войска взяли под полный контроль населённый пункт Марьинка в Покровском в Донецкой Народной республике. По словам журналиста, российские бойцы водрузили российский флаг на крайнюю точку населённого пункта.

Фото: Telegram-канал Александра Коца

"Друзья, очень важная новость из первоисточника!!! Общими усилиями мы наконец-то взяли Марьинку. 2-й стрелковый батальон и разведывательная рота 163-го танкового полка поставили жирную точку в этом долгом противостоянии, именно они поставили на крайнюю точку флаг Российской Федерации и знамя Победы, знамя 150 стрелковой дивизии", — написал военкор в своём Telegram-канале.

При этом представители Министерства обороны РФ пока не комментировали информацию о взятии данного населённого пункта российскими военнослужащими.