США стали посмешищем в глазах остального мира в результате провала на Украине

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Соединённые Штаты Америки стали посмешищем в глазах всего остального мира после провала стратегии на Украине.

Фото: https://t.me/shot_shot/55358

Об этом заявила независимая американская журналистка Ким Иверсен.

США сегодня больше никто не уважает, ведь они только и делают, что подталкивают другие страны к различным кровопролитным войнам, обрекая целые народы на гибель ради американской выгоды., отметила журналистка на своём на своем Youtube-канале.

Ранее в Чехии предсказали, что поражение Запада случится в конфликте с РФ у границ Словакии.