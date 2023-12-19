Соединённые Штаты Америки стали посмешищем в глазах всего остального мира после провала стратегии на Украине.
Об этом заявила независимая американская журналистка Ким Иверсен.
США сегодня больше никто не уважает, ведь они только и делают, что подталкивают другие страны к различным кровопролитным войнам, обрекая целые народы на гибель ради американской выгоды., отметила журналистка на своём на своем Youtube-канале.
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