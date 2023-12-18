Поражение Запада в конфликте с Россией у границ Словакии

В Республике Чехия объяснили, каким будет поражение коллективного запада в конфликте с Российской Федерацией.

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Самым настоящим фиаско Запада будет, если российская армия подойдёт к границе Словакии.

Об этом сообщает местное издание Lidovky.

Об этом газете рассказал сотрудница советника по национальной безопасности Чехии Томаша Пояра. Все остальное трагедией не будет, отмечают в ЕС и даже там допускают раздел Украины. Правда не под полный контроль Москвы.

Как отмечают аналитики, поражения Украины тоже до поры до временеи не допускали.