Двойные стандарты:: Кирби объяснил, почему бои в Газе это хорошо, а на Украине — плохо

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чиновник американской администрации Джон Кирби объяснил, почему боевые действия на Украине это плохо, а в Палестине — это хорошо. По его словам, в этих конфликтах есть разница между гражданскими жертвами. Политик полагает, что Тель-Авив не убивает мирное население, по крайней мере, специально. А вот на Украине с этим дело стоит как раз наоборот, подчеркнул Кирби.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.

"Израиль не занимается убийствами, пытками и изнасилованиями гражданских в Газе. Это не входит в их планы. Они не пытаются преднамеренно убивать гражданских", — сказал он.

Как комментирует политолог и тележурналист Руслан Осташко, в психологии должен появиться новый термин, который надо назвать именно в честь Джона Кирби. Этим термином должны описывать патологическую тягу ко лжи и политическую слепоту. Иначе прокомментировать заявление американского чиновника не получится никак, подытожил ведущий Первого канала.