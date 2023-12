Your browser does not support the audio element.

Чиновник американской администрации Джон Кирби объяснил, почему боевые действия на Украине это плохо, а в Палестине — это хорошо. По его словам, в этих конфликтах есть разница между гражданскими жертвами. Политик полагает, что Тель-Авив не убивает мирное население, по крайней мере, специально. А вот на Украине с этим дело стоит как раз наоборот, подчеркнул Кирби.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.