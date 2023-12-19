Артиллерист ВС РФ с позывным "Грек" заявил о снарядном голоде ВСУ под Донецком

Военные ВСУ столкнулись с острой нехваткой снарядов в районе Донецка. Об этом сообщил российский артиллерист с позывным "Грек".

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, украинские боевики не могут поднять голову из-за интенсивной работы артиллерийских установок ВС РФ.

Он добавил, что российская армия активно обращается к системам "Гвоздика" на Донецком направлении. Орудия с более крупными калибрами и большей дальностью применяются для контрбатарейной поддержки, уточнил "Грек" в беседе с ТАСС.

Артиллерист также обратил внимание на снижение интенсивности ответных ударов со стороны украинских солдат.

Ранее советник руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ оставили свои позиции на передовой у Новомихайловки.