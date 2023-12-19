Военные ВСУ столкнулись с острой нехваткой снарядов в районе Донецка. Об этом сообщил российский артиллерист с позывным "Грек".
По его словам, украинские боевики не могут поднять голову из-за интенсивной работы артиллерийских установок ВС РФ.
Он добавил, что российская армия активно обращается к системам "Гвоздика" на Донецком направлении. Орудия с более крупными калибрами и большей дальностью применяются для контрбатарейной поддержки, уточнил "Грек" в беседе с ТАСС.
Артиллерист также обратил внимание на снижение интенсивности ответных ударов со стороны украинских солдат.
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