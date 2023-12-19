Советник главы ДНР Гагин: ВСУ бросили позиции на передовой в ДНР

Военнослужащие ВСУ оставили некоторые позиции на передовой рядом с Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике.

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По словам советника руководителя ДНР Яна Гагина, ситуация разворачивается в худшую сторону для ВСУ в районе Новомихайловки.

Он уточнил в беседе с ТАСС, что украинские боевики покинули целый ряд прежних точек дислокации на первой оборонительной линии.

Ранее младший сержант ВСУ Юрий Сиротюк призвал украинское общество готовиться к "самому страшному году" конфликта. Помимо этого, он обратился к руководству Украины с требованием мобилизовать практически всех граждан страны, которые подлежат призыву на военную службу.