Военнослужащие ВСУ оставили некоторые позиции на передовой рядом с Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике.
По словам советника руководителя ДНР Яна Гагина, ситуация разворачивается в худшую сторону для ВСУ в районе Новомихайловки.
Он уточнил в беседе с ТАСС, что украинские боевики покинули целый ряд прежних точек дислокации на первой оборонительной линии.
Ранее младший сержант ВСУ Юрий Сиротюк призвал украинское общество готовиться к "самому страшному году" конфликта. Помимо этого, он обратился к руководству Украины с требованием мобилизовать практически всех граждан страны, которые подлежат призыву на военную службу.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.