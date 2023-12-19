Специальная военная операция продемонстрировала необходимость развития беспилотной авиации, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны во вторник.
В целом президент РФ доволен работой российской оборонной промышленности в условиях роста потребностей в технике и вооружениях. "Поставки в войска по сравнению с прошлым годом увеличились втрое", — сообщил он.
Но ещё есть над чем поработать, заметил глава государства: "Мы об этом не раз говорили, проведение СВО выявило проблемы".
"Предстоит увеличить производство и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов", — пояснил он.
По словам Путина, обучение работе с беспилотниками включено в программы всех учебных заведений и центров Минобороны.
Примечательно, что в том же направлении намерен развиваться и противник — на Украине собираются выпускать больше дронов-камикадзе, чтобы возместить ими дефицит снарядов.
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