Шойгу: сегодня российская армия самая боеспособная в мире

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу констатировал, что по состоянию на сегодняшний день российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире. Он подчеркнул, что проведение специальной военной операции на Украине наделило российских бойцов самым сильным уровнем подготовки.

Фото: mil.ru

"В целом опыт спецоперации показал, что Вооружённые силы Российской Федерации способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих", — уточнил Шойгу, выступая на расширенном заседании Коллегии российского военного ведомства.

Как отметил российский министр, в распоряжении российских войск есть передовое вооружение, которые было проверено в боевых условиях.

Кроме того, по словам Шойгу, ОПК России производит больше вооружений, чем все страны Североатлантического альянса.