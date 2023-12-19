ВСУ несут тяжёлые потери в своём пресловутом контрнаступлении, сообщил Владимир Путин, выступая во вторник на коллегии Минобороны России.
"Противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", — заявил президент РФ.
Конкретные данные следом привёл министр обороны РФ Сергей Шойгу: санитарные потери украинской стороны с начала конфликта превысили 383 тысяч военнослужащих, в том числе в контрнаступлении — 159 тысяч.
Несмотря на это, западные хозяева не позволяют киевским властям прекратить бесполезное сопротивление, и те продолжают отправлять украинцев на убой.
"Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Ну что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", — заключил Владимир Путин.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.