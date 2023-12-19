Путин рассказал о потерях ВСУ

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ несут тяжёлые потери в своём пресловутом контрнаступлении, сообщил Владимир Путин, выступая во вторник на коллегии Минобороны России.

Фото: kremlin.ru

"Противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", — заявил президент РФ.

Конкретные данные следом привёл министр обороны РФ Сергей Шойгу: санитарные потери украинской стороны с начала конфликта превысили 383 тысяч военнослужащих, в том числе в контрнаступлении — 159 тысяч.

Несмотря на это, западные хозяева не позволяют киевским властям прекратить бесполезное сопротивление, и те продолжают отправлять украинцев на убой.

"Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Ну что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", — заключил Владимир Путин.