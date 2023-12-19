Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих

Во вторник, 19 декабря, на расширенной коллегии Министрества обороны РФ глава оборонного ведомства Сергей Шойгу озвучил конкретные цифры о потерях противника с начала спецоперации на Украине.

Фото: mil.ru

По словам Шойгу потери ВСУ с начала спецоперации в феврале прошлого года превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

При этом киевский режим продолжает бросать жителей страны на убой. Украина провела девять волн мобилизации, продолжается десятая, отметил министр обороны РФ.

Не завидна участь и иностранных наемников, приехавших на Украину воевать, но так и оставшихся здесь навсегда. Как отметил Сергей Шойгу, привлекаемые к боевым действиям иностранные наемники по больше части ликвидированы ВС России.

"Уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании", — уточнил глава оборонного ведомства.