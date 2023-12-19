Российскому военному удалось избежать смертельного ранения благодаря гаджету, который находился в его кармане.
Необычайный случай произошел в зоне специальной военной операции, где российского военнослужащего спас смартфон от пули вражеского снайпера, сообщает Telegram-канал "Работайте, братья!".
По словам военного, он оказался в крайне опасной ситуации. Боец подчеркнул, что слышал только хлопок и один выстрел. После этого не последовало никаких взрывов или других звуков. Военнослужащий отметил, что пуля застряла в его смартфоне.
Информация о том, на каком участке фронта произошел инцидент, не раскрывается.
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