Смартфон спас российского бойца от вражеской пули в зоне СВО

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российскому военному удалось избежать смертельного ранения благодаря гаджету, который находился в его кармане.

Фото: Telegram-канал "Работайте, братья!"

Необычайный случай произошел в зоне специальной военной операции, где российского военнослужащего спас смартфон от пули вражеского снайпера, сообщает Telegram-канал "Работайте, братья!".

По словам военного, он оказался в крайне опасной ситуации. Боец подчеркнул, что слышал только хлопок и один выстрел. После этого не последовало никаких взрывов или других звуков. Военнослужащий отметил, что пуля застряла в его смартфоне.

Информация о том, на каком участке фронта произошел инцидент, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу поручил исполнить последнюю волю погибшего в Марьинке Рудакова.