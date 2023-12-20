Западная военная техника, которая была передана Киеву, продемонстрировала неэффективность в ходе долгого украинского конфликта. Такое мнение выразил репортёр из Германии Юлиан Репке.
Ему удалось узнать от своих источников в украинской армии, что 155-ти и 152-миллиметровые артиллерийские снаряды находятся в дефиците у ВСУ.
"Но и просто больше ничего не работает", — отметил Репке в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Журналист также раскритиковал состояние самоходных гаубиц, произведённых на Западе. По его словам, они не подходят для длительных боёв на Украине. Их можно использовать лишь в случае короткой операции, уточнил репортёр.
Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что сопротивление украинской армии должно завершиться уже к весне.
*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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