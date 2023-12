Your browser does not support the audio element.

Западная военная техника, которая была передана Киеву, продемонстрировала неэффективность в ходе долгого украинского конфликта. Такое мнение выразил репортёр из Германии Юлиан Репке.

Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.