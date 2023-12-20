Немецкий журналист Репке: оружие Запада непригодно для долгого конфликта

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западная военная техника, которая была передана Киеву, продемонстрировала неэффективность в ходе долгого украинского конфликта. Такое мнение выразил репортёр из Германии Юлиан Репке.

Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ему удалось узнать от своих источников в украинской армии, что 155-ти и 152-миллиметровые артиллерийские снаряды находятся в дефиците у ВСУ.

"Но и просто больше ничего не работает", — отметил Репке в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Журналист также раскритиковал состояние самоходных гаубиц, произведённых на Западе. По его словам, они не подходят для длительных боёв на Украине. Их можно использовать лишь в случае короткой операции, уточнил репортёр.

Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что сопротивление украинской армии должно завершиться уже к весне.

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