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Глава Запорожской области: сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

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Силовые структуры

Глава Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал завершение организованного военного сопротивления украинской армии весной 2024 года.

Глава Запорожской области: сопротивление ВСУ может закончиться уже весной
Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он считает, что к этому времени "фронт рухнет". Губернатор также обратил внимание на существенное снижение наступательного потенциала Украины.

Как пояснил Балицкий в беседе с РИА Новости, ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов.

Помимо этого, в украинской армии нет качественной подготовки, указал руководитель региона. Он подчеркнул: нацбатальоны, которые раньше активно участвовали в боях, почти полностью разбиты.

Балицкий добавил, что сегодня армия Украины — это либо пожилые люди, либо совсем юные парни, не умеющие пользоваться современной техникой.

Ранее глава Запорожской области заявил о существенном продвижении ВС РФ у Новопокровки.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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