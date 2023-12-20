Глава Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал завершение организованного военного сопротивления украинской армии весной 2024 года.
Он считает, что к этому времени "фронт рухнет". Губернатор также обратил внимание на существенное снижение наступательного потенциала Украины.
Как пояснил Балицкий в беседе с РИА Новости, ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов.
Помимо этого, в украинской армии нет качественной подготовки, указал руководитель региона. Он подчеркнул: нацбатальоны, которые раньше активно участвовали в боях, почти полностью разбиты.
Балицкий добавил, что сегодня армия Украины — это либо пожилые люди, либо совсем юные парни, не умеющие пользоваться современной техникой.
Ранее глава Запорожской области заявил о существенном продвижении ВС РФ у Новопокровки.
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