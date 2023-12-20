Глава Запорожской области: сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал завершение организованного военного сопротивления украинской армии весной 2024 года.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он считает, что к этому времени "фронт рухнет". Губернатор также обратил внимание на существенное снижение наступательного потенциала Украины.

Как пояснил Балицкий в беседе с РИА Новости, ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов.

Помимо этого, в украинской армии нет качественной подготовки, указал руководитель региона. Он подчеркнул: нацбатальоны, которые раньше активно участвовали в боях, почти полностью разбиты.

Балицкий добавил, что сегодня армия Украины — это либо пожилые люди, либо совсем юные парни, не умеющие пользоваться современной техникой.

Ранее глава Запорожской области заявил о существенном продвижении ВС РФ у Новопокровки.