Немецкие центры для обучения украинцев "управляться" с танками Leopard 2 пустуют, заявили журналисты из Германии. По их данным, Незалежной просто некого посылать на подготовку.
Центры для обучения заняты лишь на половину, что свидетельствует о том, что у ВСУ настал серьёзный дефицит кадров, заявил журналист немецкий в Киеве Пауль Ронцхаймер.
"На данный момент не хватает людей для обучения, и, если эта война продлится дольше, это, естественно, вызовет проблемы", — заявил Ронцхаймер в материале для Die Welt*.
Он подчеркнул, что исход конфликта напрямую зависит от количества людей, и сейчас инициатива не на украинской стороне.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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