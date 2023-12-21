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Die Welt*: у ВСУ закончились экипажи для немецких танков Leopard 2

0:52
Силовые структуры

Немецкие центры для обучения украинцев "управляться" с танками Leopard 2 пустуют, заявили журналисты из Германии. По их данным, Незалежной просто некого посылать на подготовку.

Die Welt*: у ВСУ закончились экипажи для немецких танков Leopard 2
Фото: CreativeCommons by Balcer is licensed under CC BY 2.5.

Центры для обучения заняты лишь на половину, что свидетельствует о том, что у ВСУ настал серьёзный дефицит кадров, заявил журналист немецкий в Киеве Пауль Ронцхаймер.

"На данный момент не хватает людей для обучения, и, если эта война продлится дольше, это, естественно, вызовет проблемы", — заявил Ронцхаймер в материале для Die Welt*.

Он подчеркнул, что исход конфликта напрямую зависит от количества людей, и сейчас инициатива не на украинской стороне.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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