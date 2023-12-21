Полковник Литовкин: Зима влияет на ход боевых действий, но время года на стороне ВС РФ

С приходом зимы ситуация в СВО скорректировалась. Военная техника Запада больше не подходит для текущих погодных условий. Полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Ленте. ру" заявил, что немецкие, английские, американские танки тяжелее российских на 20 тонн, что делает их более простой мишенью для артиллерии, а также для снарядов. Кроме того, техника застревает вовремя непогоды.

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На ВСУ сказывается ослабление боевого духа.

"Безусловно, зима влияет на ход боевых действий. Грязь, дождь, мороз, лужи в окопах — все это действует угнетающе, особенно на сторону, терпящую поражение за поражением", — сказал полковник.

Военный эксперт также рассказал о "вилке", сложившейся на фронте: возможность ожидания того, когда силы контрнаступления иссякнут или поэтапное отвоёвывание позиций у ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово. Российская армия вошла в Новомихайловку, расположенную южнее Марьинки в ДНР. Взятие села обеспечит удары на Угледар и Курахово.