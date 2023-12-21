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Полковник Литовкин: Зима влияет на ход боевых действий, но время года на стороне ВС РФ

Силовые структуры » Военные новости

С приходом зимы ситуация в СВО скорректировалась. Военная техника Запада больше не подходит для текущих погодных условий. Полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Ленте. ру" заявил, что немецкие, английские, американские танки тяжелее российских на 20 тонн, что делает их более простой мишенью для артиллерии, а также для снарядов. Кроме того, техника застревает вовремя непогоды.

Полковник Литовкин: Зима влияет на ход боевых действий, но время года на стороне ВС РФ
Фото: https://t.me/RVvoenkor/41706?single

На ВСУ сказывается ослабление боевого духа.

"Безусловно, зима влияет на ход боевых действий. Грязь, дождь, мороз, лужи в окопах — все это действует угнетающе, особенно на сторону, терпящую поражение за поражением", — сказал полковник.

Военный эксперт также рассказал о "вилке", сложившейся на фронте: возможность ожидания того, когда силы контрнаступления иссякнут или поэтапное отвоёвывание позиций у ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово. Российская армия вошла в Новомихайловку, расположенную южнее Марьинки в ДНР. Взятие села обеспечит удары на Угледар и Курахово.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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