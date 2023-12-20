ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово

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Российская армия вошла в Новомихайловку, расположенную южнее Марьинки в ДНР. Взятие села обеспечит удары на Угледар и Курахово — важные логистические центры ВСУ.

Фото: Telegram-канал "Шёпот фронта"

Новое направление наступления ВС РФ — Новомихайловка

Telegram-канал "Батальон Восток" пишет, что "активность российской армии сместилась в район Новомихайловки" (в десяти километрах к юго-западу от Донецка), где "наши коллеги решают задачу по занятию этого населённого пункта и развития наступления на Курахово".

"Погода погодой, но когда созревает решение, погоде предлагают посторониться", — пишут российские бойцы.

Штурм начался ещё две недели назад, и во вторник, 19 декабря, появились подтверждающие видеоданные о том, что ВС РФ продвинулись на два километра от прежней линии боевого соприкосновения (ЛБС) и вошли в Новомихайловку с юга.

Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта" Руслана Татаринова. Утром 20 декабря Telegram-канал "Фронтовик" уточнил, что российские штурмовые части "закрепились на улице Академика Тимирязева".

По мнению аналитиков из Telegram-канала "Оружейный мастер", взятие села поставит под контроль дорогу Константиновка — Угледар, по которой гарнизон ВСУ в Угледаре получает снабжение из Курахова. Освобождение Новомихайловки также позволит улучшить позиции для удара на Угледар, который ранее взять "в лоб" не удалось, указывают авторы.

Севернее ВС РФ продолжают бои на северо-западных окраинах Марьинки, где противник пока сохраняет присутствие в городе примерно на 2% территории, атакуя в направлении на Правду, Часов Яр и Курахово.

После взятия Новомихайловки ВСУ "будет неприятно"

Информацию и значение наступления ВС РФ в этом районе подтверждают украинские источники.

"Марьинское направление в последние дни вызывает серьёзную обеспокоенность. И дело даже не в том, что формально мы контролируем 2% города, — пишет украинский Telegram-канал Myroshnykov. - А в том, что положение Новомихайловки усложнилось настолько, что появился риск потерять посёлок".

По мнению автора, в этом случае "сильно усложнится" положение ВСУ на стыке марьинского и угледарского направлений:

"Полагать, к каким последствиям это приведёт, я бы не стал. Будет неприятно, это точно". "На марьинском направлении стало хуже", — добавляет автор.

"Адски сложные" бои для ВСУ идут у Артёмовска и Купянска

Аналитик Борис Рожин в Telegram описывает, что на артёмовском направлении российские войска наступают в "различных направлениях". Есть продвижение в лесном массиве к югу от города — ВС РФ вошли в Клещеевку. К северу от Артёмовска расширена зона контроля трассы Артёмовск — Часов Яр, до этого города осталось около трёх километров, пишет "Шёпот Фронта".

Военный украинский блогер Мирошников подтверждает, что на этом направлении есть продвижение в сторону села Красное (Ивановское), южнее Богдановки и в районе Клещеевки. Село Артёмовское (Хромово), по его словам, "фактически утрачено". Российские источники давно сообщили о взятии Артёмовского. Но Орехово-Васильевка и Богдановка пока находятся под ВСУ.

По данным Мирошникова, на Купянском и Лиманском направлении идут "адски сложные бои в районе Синьковки — с двух сторон".

Плацдарм ВСУ в Крынках практически уничтожен

По Крынкам на левом берегу Днепра на херсонском направлении, "Оружейный мастер" в сводке за 20 декабря информирует, что ВС РФ вышли в центр села и "практически его взяли под контроль". Площадь плацдарма теперь составляет не более одного квадратного километра. Это коррелируется с заявлением президента РФ Владимира Путина на прямой линии, что с ним "решено покончить".

Военнослужащий ВС РФ с позывным "Моисей", который работает с дронами на этом направлении, недоумевает, куда делись украинские морпехи на лодках.

"Малоуважаемые 35-я, 36-я, 38-я бригады. А вы где? Ауууу. Лодки кончились? Или люди?" — пишет он в Telegram.

Украинские анонимные источники информируют, что сроки высадки десанта ВСУ в районе Антоновского моста, островов, н. п. Крынки и Запорожской АЭС сдвинуты на неопределённый срок "до формирования устойчивого резерва ВСУ на этом плацдарме". Подготовленные для десанта силы и средства перенаправлены на закрытие фронта в район Работина и Угледара.

В целом, по всей ЛБС сохраняется уверенное продвижение ВС РФ вперёд. Российская армия постоянно меняет направление атак, чтобы растянуть оборону ВСУ. Где будет нанесён главный удар — станет ясно в ближайшее время.

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