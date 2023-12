Your browser does not support the audio element.

Палестинское движение ХАМАС отказалось от перемирия с Израилем, если оно не продлится больше двух недель. Соответствующую информацию приводит телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на свои источники.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.