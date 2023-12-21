Палестинское движение ХАМАС отказалось от перемирия с Израилем, если оно не продлится больше двух недель. Соответствующую информацию приводит телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на свои источники.
"ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее 14 дней", — говорится в публикации.
Телеканал Makan 33 также сообщал ранее о том, что Израиль примет перемирие на две недели в секторе Газа, но при этом проведёт обмен десятками заложников, которые были захвачены ранее боевиками ХАМАС.
Ранее сообщалось о том, что депутат Уоллес обвинил политиков ЕС в начале конфликтов на Украине и в Газе. В европейском сообществе виноваты в том, что начали и в дальнейшем разжигали конфликты на Украине и в секторе Газа.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".