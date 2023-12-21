ХАМАС не принял условия по перемирию с Израилем менее, чем на две недели

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Палестинское движение ХАМАС отказалось от перемирия с Израилем, если оно не продлится больше двух недель. Соответствующую информацию приводит телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на свои источники.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее 14 дней", — говорится в публикации.

Телеканал Makan 33 также сообщал ранее о том, что Израиль примет перемирие на две недели в секторе Газа, но при этом проведёт обмен десятками заложников, которые были захвачены ранее боевиками ХАМАС.

Ранее сообщалось о том, что депутат Уоллес обвинил политиков ЕС в начале конфликтов на Украине и в Газе. В европейском сообществе виноваты в том, что начали и в дальнейшем разжигали конфликты на Украине и в секторе Газа.