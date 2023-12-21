Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе рассказал о главной задаче российской армии в 2023 году. По его словам, речь идёт об отражении контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащённые западными странами", — отметил генерал армии.
При этом начальник Генштаба также обратил внимание, что враг собирался к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, а после начать наступление в сторону Азовского моря к Мариуполю и границе с Крымом. Для того, чтобы выполнить данные цели, ВСУ к началу июня 2023 года сосредоточили на Запорожском направлении до 50 батальонов, более 230 танков, а также свыше тысячи боевых бронированных машин. Затем эта группировка была увеличена до 80 батальонов.
Российским военнослужащим удалось сорвать эти планы. Они сформировали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительные рубежи и позиции.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".