Герасимов: основной целью ВС РФ в 2023 г было отражение контрнаступления ВСУ

Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе рассказал о главной задаче российской армии в 2023 году. По его словам, речь идёт об отражении контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: mil.ru

"В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащённые западными странами", — отметил генерал армии.

При этом начальник Генштаба также обратил внимание, что враг собирался к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, а после начать наступление в сторону Азовского моря к Мариуполю и границе с Крымом. Для того, чтобы выполнить данные цели, ВСУ к началу июня 2023 года сосредоточили на Запорожском направлении до 50 батальонов, более 230 танков, а также свыше тысячи боевых бронированных машин. Затем эта группировка была увеличена до 80 батальонов.

Российским военнослужащим удалось сорвать эти планы. Они сформировали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительные рубежи и позиции.