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Полковник Макгрегор: украинская нация в коматозном состоянии, она почти перестала существовать

Силовые структуры » Военные новости

СВО, которое проводит Россия — конфликт на Украине неизбежно приведут к полному, почти окончательному исчезновению украинской нации. Это следует из заявления бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора. Заявление опубликовано в соцсети X.

Полковник Макгрегор: украинская нация в коматозном состоянии, она почти перестала существовать
Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Он отметил, что миллионы жителей Украины покинули страну. ВСУ потеряло около 500 тысяч.

Украинская нация находится, как заявил Макгрегор, в коматозном состоянии.

Ранее полковник Макгрегор заявил, что Россия не завершит спецоперацию без взятия Одессы и Харькова. Он напомнил, что Одесса и Харьков — русскоговорящие города.

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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