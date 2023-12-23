СВО, которое проводит Россия — конфликт на Украине неизбежно приведут к полному, почти окончательному исчезновению украинской нации. Это следует из заявления бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора. Заявление опубликовано в соцсети X.
Он отметил, что миллионы жителей Украины покинули страну. ВСУ потеряло около 500 тысяч.
Украинская нация находится, как заявил Макгрегор, в коматозном состоянии.
Ранее полковник Макгрегор заявил, что Россия не завершит спецоперацию без взятия Одессы и Харькова. Он напомнил, что Одесса и Харьков — русскоговорящие города.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.