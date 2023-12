СВО, которое проводит Россия — конфликт на Украине неизбежно приведут к полному, почти окончательному исчезновению украинской нации. Это следует из заявления бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора. Заявление опубликовано в соцсети X.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.